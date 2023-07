Borse europee negative. Piazza Affari limita le perdite

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che tuttavia mostra un arretramento meno consistente, complici iche confermano un rallentamento della crescita dei prezzi. Nello stesso tempo, a penalizzare le borse, hanno contribuito idel PIL e delle vendite al dettaglio.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.957,1 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 74,66 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +171 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,14%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,52%, piccola perdita per, che scambia con un -0,3%, e spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,27%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,29%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,37%, scambiando a 30.600 punti.In ribasso il(-1,21%); sulla stessa linea, in rosso il(-1,02%).Tra lea grande capitalizzazione, tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,55%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,40%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,30%.avanza dello 0,86%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,58%.scende del 3,10%.Calo deciso per, che segna un -2,1%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,82%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,31%),(+2,12%),(+1,67%) e(+0,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -12,68%.Seduta negativa per, che scende del 3,86%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,76%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,61%.