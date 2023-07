Europa in calo, pesa la frenata cinese

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

CNH Industrial

Leonardo

Banco BPM

BPER

Moncler

Nexi

Interpump

DiaSorin

Seco

MutuiOnline

Banca Popolare di Sondrio

Alerion Clean Power

Eurogroup Laminations

Brunello Cucinelli

Reply

Ariston Holding

(Teleborsa) -, frenate dai deludenti dati sull’economia cinese. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,32% e, con gli investitori che aspettano le tante trimestrali in arrivo da domani per valutare meglio lo stato di salute dell’economia americana.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,124. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.953,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,72%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +171 punti base, mostrando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,16%.piccola perdita per, che scambia con un -0,23%, tentenna, che cede lo 0,38%, e vendite su, che registra un ribasso dell'1,12%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19% sul, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 30.625 punti.di Milano, troviamo(+2,53%),(+2,52%),(+1,97%) e(+1,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,91%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,89%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,24%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,71%.del FTSE MidCap,(+3,37%),(+2,62%),(+2,18%) e(+1,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -13,33%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,17%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,14%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,98%.