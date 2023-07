Fisco, Leo: via libera a legge delega prima della pausa estiva

(Teleborsa) - Il vice ministro dell'Economia,, ha affermato che sulla"abbiamo già passato il giro di boa della Camera", oggi iniziano leal Senato e "siamo confidenti di portare a casa il risultato prima della pausa estiva. È importante perché è una delle riforme più sentite dei cittadini e su cui il governo punta molto". Nel suo intervento all'iniziativa "Facciamo semplice l'Italia", Leo ha spiegato che il compito dell'amministrazione finanziaria è tradurre le norme di legge.Sono queste ad essere "complicate", mille pagine diper i modelli di dichiarazione con oltre 900 leggi vigenti, "un quadro assolutamente ingestibile, una maionese impazzita che vogliamo semplificare. Per questo dobbiamo cambiare verso al, lo dobbiamo cambiare nell'accertamento"."Faremo la lotta all'e la faremo in modo efficace, ma con strumenti nuovi, con la fattura elettronica e l'intelligenza artificiale, per dire al contribuente quale è il suo reddito senza fare sconti a nessuno", ha aggiunto il viceministro dell'Economia.