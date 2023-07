Marzocchi Pompe, rinnovati i patti parasociali

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) -, azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevateprestazioni, comunica che sono stati rinnovati gli accordi sottoscritti tra Marzocchi Pompe ed i Manager nel giugno 2019, in quanto scaduti a fine giugno 2023.I nuovi accordi - spiega la società - hanno l’obiettivo di proseguire il totale allineamento degli obiettivi, la stabilità gestionale ed una forte componente motivazionale tra la proprietà (famiglia Marzocchi) ed il management in carica, che da anni guida con successo la Società.(Aldo Toscano, Guido Nardi, Marco Minghetti) che – per ragioni diverse tra loro – tra la fine del 2022 e il 2023, hanno terminato o stanno per terminare il proprio rapporto di lavoro con la Società.Il nuovo patto riguarda: l’azionista di controllo Abbey Road S.r.l. (famiglia Marzocchi), titolare di n. 3.451.244 azioni ordinarie di Marzocchi Pompe S.p.A.; Gabriele Bonfiglioli, Amministratore Delegato, titolare di 275.222 azioni ordinarie di Marzocchi Pompe S.p.A. (tramite Urban 90 S.r.l.), il cui accordo avrà durata triennale, con scadenza al 30/06/2026; Andrea Zucchini, Direttore Tecnico e titolare di 102.353 azioni ordinarie di Marzocchi Pompe S.p.A., il cui accordo avrà durata biennale, con scadenza al 30/06/2025; la Società Marzocchi Pompe S.p.A..