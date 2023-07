NVP, prezzo transazione con Euroscena e Mediapro non rilevante

NVP

(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan ed attiva nella realizzazione di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, in relazione al term sheet sottoscritto con Euroscena e Mediapro International per l’acquisto di un ramo d’azienda, precisa che il prezzo dell'acquisizione non è rilevante o materiale.Giovedì scorso, 13 luglio, la società aveva annunciato la sigla di un term sheet per l'acquisizione di un ramo d'azienda di proprietà di Euroscena, costituito dall’infrastruttura tecnologica, dal contratto di locazione delle attrezzature e tecnologie della regia mobile (OB Van), dai contratti di lavoro con 25 dipendenti di Euroscena e dal contratto di locazione relativo ad un magazzino situato a Tor Cervara(Roma).