Positiva Wall Street guarda alle trimestrali

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,21%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.518 punti. Leggermente positivo il(+0,6%); pressoché invariato l'(+0,2%).Gli investitori aspettano le trimestrali con la stagione già iniziata la scorsa settimana per valutare meglio lo stato di salute dell’economia americana.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,17%),(+0,87%) e(+0,50%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,66%),(-0,59%) e(-0,50%).Al top tra i(+2,52%),(+2,04%),(+1,65%) e(+1,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,81%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,98%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,27%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,14%.Al top tra i, si posizionano(+5,77%),(+5,30%),(+4,92%) e(+4,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,04%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,65%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,20%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,09%.