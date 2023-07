Sabaf corre in Borsa dopo upgrade Equita e Mediobanca

Sabaf

FTSE Italia Star

produttore di attrezzature domestiche da cucina

Sabaf

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,82%, in scia all'. Venerdì scorso, infatti, la società ha annunciato l'acquisizione del 51% della statunitense MEC.Un'acquisizione che Equita ha accolto molto positivamente, alzando il giudizio a Buy da Hold ed il Target price a 21 euro d 19 euro. Anche Mediobanca ha ritenuto che l'acquisizione accresca la diversificazione del gruppo ed ha indicato un gudizio Outperform ed un TP di 24 euro.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 16,74 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 16,28. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 17,2.