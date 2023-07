Solid,World Group, controllata SolidFactory acquisisce ramo d'azienda Formula E

Solid World Group

(Teleborsa) -, società quotata attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell’additive manufacturing, annuncia la sigla dell’accordo dida parte della società Formula E (gruppo Vismunda), specializzata nello sviluppo di impianti industriali robotizzati.L’obiettivo dell’operazione ènel mercato dell'e deie gestione intelligenti relativi alla produzione manifatturiera industriale.I dati diffusi recentemente da IRENA confermano che l’energia solare vale quasi i due terzi della nuova capacità mondiale delle energie rinnovabili (192 GW installati nel 2022) e, secondo i dati di SolarPower Europe la nuova potenza fotovoltaica installata nel mondo potrebbe arrivare a 341 GW nel 2023 e 800 GW entro il 2027.Le società interessate dall'operazione sono, società del gruppo Baccini che opera dal 2013 sul mercato italiano della produzione di macchinari per la realizzazione e metallizzazione delle celle fotovoltaiche, e, che opera come contractor industriale, fornendo intere linee di produzione " chiavi in mano" nell’ottica di fabbrica digitale ed industria 5.0, che potrà ora fornire ai propri clienti la progettazione ed installazione di intere linee di fabbricazione di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e di ultimagenerazione, così come linee per il revamping di pannelli solari usati.A fronte di unin SolidFactory pari, quest’ultima delibererà inizialmente uncpmpreso fra 80.000 e 110.110euro, che verrà successivamente incrementatoa 200.000 euro in una successiva assemblea di SolidFactory. Le parti nell’ambito dell’accordo d’investimento hanno disciplinato unavente ad oggetto l’utilizzo da parte di SolidFactory deie del, a fronte di un, oltre ad un’opzione gratuita i acquisto dei brevetti stessi, con scadenza a due anni dal perfezionamento dell’operazione, prorogabile di ulteriori due anni.Al perfezionamento dell'operazione di conferimento, Solid World manterrà comunque il, dal momento che: Solid World Group S.p.A. 51%, Formula E 28%, Andrea Maccari 7%, Claudio Taffarello 7%,Teknos Alliance 7%. In particolare, nelle more dell’esecuzione e prima del perfezionamento del conferimento, i soci, posseduta dagli stessi in SolidFactory, al fine di consentire il raggiungimento della compagine sociale sopra descritta al termine dell’operazione. Il credito vantato dai suddetti soci nei confronti della Società per effetto di tale cessione verrà compensato successivamente mediante un aumento di capitale ad hoc, che verrà deliberato dalla stessa verosimilmente entro la fine del 2023.