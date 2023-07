Terna colloca con successo nuovo green bond decennale da 650 milioni

Terna

(Teleborsa) -ha lanciato con successo in data odierna un’emissione obbligazionaria green, single tranche, in Euro, a tasso fisso e per un ammontare nominale pari a 650 milioni di Euro.L’emissione, che ha ottenuto grande favore da parte del mercato con una, è caratterizzata da un’elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori. Il lancio del green bond è stato realizzato nell’ambito del Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di Terna, il cui ammontare complessivo è pari a Euro 9.000.000.000 e a cui è stato attribuito un rating “BBB+” da Standard and Poor’s e “(P)Baa2” da Moody’s.Il green bond prevede unae scadenza in data 24 luglio 2033, pagherà unaper anno e sarà emesso a un prezzo pari a 99,107%, con uno spread di 90 punti base rispetto al midswap. Il costo finale del bond sarà significativamente inferiore rispetto a quello di emissione, grazie alla precedente sottoscrizione di strumenti di copertura sui tassi d’interesse per valori inferiori rispetto alle condizioni attuali.La data didell’emissione è prevista per il 24 luglio 2023.I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per finanziare i cosiddetti “eligible green projects” della Società, individuati o da individuare sulla base del Green Bond Framework di Terna, redatto in conformità ai “Green Bond Principles 2021” pubblicati dall’International Capital Market Association e alla Tassonomia dell’Unione Europea, finalizzata a favorire gli investimenti sostenibili.La società precisa che per il prestito obbligazionario in oggetto, sarà presentata - al momento dell’emissione - una richiesta di ammissione alla quotazione sul mercato regolamentato Luxembourg Stock Exchange.La strategia del Gruppo guidato dall’Ing. Giuseppina Di Foggia si conferma, dunque, orientata a coniugare sostenibilità e crescita, per favorire la transizione energetica in atto e generare sempre maggiori benefici per il Paese e per tutti i suoi stakeholder. Al riguardo, Terna ha predisposto e pubblicato un Green Bond Framework al fine di agevolare la trasparenza e la qualità dei green bond emessi.L’operazione è stata supportata da un sindacato di banche, nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di joint-bookrunners: BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, Société Générale, UniCredit.