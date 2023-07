Tokyo chiusa per festività. Borse cinesi giù con dato PIL

Tokyo

(Teleborsa) -, dopo aver incassato il dato deludente del PIL cinese, che invece penalizza le borse della grande economia asiatica.un po' ovunque anche a causa della chiusura perdella, che oggi ricorda il Marine Day, e dell'assenza della, che non ha trattato perIntanto, in Cina, la borsa diha ceduto l'1,12%, mentre quella diha perso lo 0,90%, in scia ai deludenti dati del PIL e delle vendite al dettaglio. Tiene(+0,17%).Sotto la parità la piazza di(-0,50%). Positiva(+0,3%) che corre su nuovi massimi storici, con un occhio alle trimestrali, mentre appare debole(-0,13%).Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,42% rispetto alla seduta precedente. Modesto guadagno per l', che avanza di poco a +0,38%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento delè pari 2,67%.