Wall Street cauta. Occhi su earning season

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

beni di consumo secondari

utilities

sanitario

United Health

Merck

Coca Cola

Microsoft

Chevron

Dow

Cisco Systems

Intel

Copart

DexCom

AirBnb

Intuitive Surgical

Lucid

Warner Bros Discovery

Moderna

Analog Devices

(Teleborsa) - Avvio cauto per la borsa di Wall Street con ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.504 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.510 punti. In moderato rialzo il(+0,39%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,24%).Gli investitori aspettano le trimestrali con la stagione già iniziata la scorsa settimana per valutare meglio lo stato di salute dell’economia americana. Resta sempre alta l'attenzione alle banche centrali: oggi sono in calendario in particolare un discorso della presidente della BCE, Christine Lagarde, e uno del capo economista Philip Lane.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,51%) e(+0,43%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,48%) e(-0,45%).del Dow Jones,(+7,24%),(+0,96%),(+0,91%) e(+0,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,50%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,38%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,23%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,13%.(+3,13%),(+2,49%),(+2,32%) e(+2,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,90%.In apnea, che arretra del 5,34%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,15%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,18%.