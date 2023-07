A Capri prende il via il piano del porto turistico "smart harbour"

(Teleborsa) -, che prevede l’adeguamento ai più moderni criteri di sicurezza e sostenibilità, la digitalizzazione dei processi e l’implementazione di servizi all’altezza dell’Isola Azzurra e della sua reputazione internazionale.Questi i punti salienti del piano di fattibilità, elaborato con la consulenza di KPMG, per la gestione in house della società, presieduta da"Tra le attività che saranno implementate - spiega il presidente Cangiano - sono previste una, il varo di unper le operazioni di imbarco-sbarco dei natanti provenienti dalle Costiere sorrentina e amalfitana, nell’ultimo periodo cresciute in modo così importante tale da richiedere risposte adeguate in termini di sicurezza, accoglienza e controllo"."Il piano, inoltre, nasce dalla volontà dicon l’obiettivo die tenere nella dovuta considerazione le istanze della comunità locale", ha concluso Cangiano.