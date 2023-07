A2A, Patuano verso l'uscita dalla multiutility

A2A

(Teleborsa) - A stretto giro la societàpotrebbe avviare un cambio ai vertici. L'occasione, secondo quanto ricostruito da Radiocor, potrebbe essere già il board fissato per la fine del mese, il 28 luglio, giorno in cui il CdA è chiamato ad approvare i conti dei primi sei mesi dell'anno.Secondo il quotidiano finanziario, in quell'occasione l'attuale presidentepotrebbe rassegnare le dimissioni. Il manager recentemente è stato nominato al vertice della spagnola Cellnex Di conseguenza si aprirebbe la partita per individuare un possibiledi Patuano. Al momento, tra gli addetti ai lavori circola con insistenza il nome dell'ex assessore al Bilancio del Comune di Milano,, che già oggi siede nel board della multiutility.