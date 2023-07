Assemblea del GEI-Associazione Italiana Economisti di Impresa: Alessandro Terzulli (SACE) nominato presidente

(Teleborsa) - L'che ha nominato il, per il prossimo triennio. Succede a Massimo Deandreis, torinese, Direttore di SRM (Centro studi del Gruppo Intesa Sanpaolo) che ha guidato l'Associazione negli ultimi 7 anni.Il GEI nasce nel 1977 per diffondere la cultura dell'economia d'impresa in Italia. Oggi è un'importante community impegnata nello scambio di esperienze e informazioni e nello studio degli scenari economici. Il GEI raggruppa affermati economisti che operano nei più importanti centri di ricerca del Paese, in primari istituti bancari, nel settore industriale e dei servizi oltre che nel mondo universitario.L'Assemblea ha rinnovato inoltre la composizione del Consiglio Direttivo (allegato elenco). Oltre al Presidente, è stata nominata Vicepresidente vicaria: Valeria Negri, Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza, Lodi, Pavia Direttore Settore Centro Studi, Territorio e Ambiente.Alla carica di segretario generale è stato confermato Giampaolo Vitali, Economista CNR e Docente Università di Torino."E' un onore poter presiedere un’associazione come GEI che, da oltre 45 anni diffonde la cultura dell’economia d’impresa in Italia. -- Rappresentare una community competente, articolata e appassionata come quella dei nostri soci sarà per me fonte di ispirazione e arricchimento di pensiero e professionale. Un contributo che mi impegno a restituire a servizio dell’associazione, anche per il ruolo che SACE ricopre nel supportare la crescita sostenibile delle imprese italiane lavorando insieme a tutti gli attori del Sistema Paese, tra l’altro rappresentati in gran parte nel GEI. Nel triennio importante che abbiamo davanti a noi, ancora caratterizzato da un’elevata complessità a livello globale, il dialogo e lo scambio di informazioni sono più che mai cruciali nella ricerca di chiavi di lettura e interpretazione dei cambiamenti che influenzano gli scenari economici e industriali, allo scopo di capirne le implicazioni per le migliori risposte di policy. Ci tengo a ringraziare Massimo Deandreis e tutti i colleghi per la strada già percorsa insieme e per quella, ricca di sfide, che ci attende"."Dopo due mandati ricchi di attività e iniziative in cui sono ulteriormente cresciuti i soci e il ruolo del GEI, sono felice di lasciare la guida a una persona di grande valore professionale come Alessandro Terzulli che troverà nella vice presidente Valeria Negri e in tutto il nuovo Consiglio pieno appoggio nel proseguire azioni di crescita di questa bella e importante associazione" ha dichiarato