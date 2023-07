Digit'Ed sigla accordi per acquisizione 24ORE Business School

(Teleborsa) -, leader italiano nel settore dell’Education, ha sottoscritto, società, con una gamma completa di corsi e master che coprono tutte le aree del mondo del lavoro a servizio delle diverse funzioni aziendali.Questa operazione consente a Digit’Ed diper persone e per aziende, diventando uno dei principali player del settore a livello europeo. Grazie a 24ORE Business School, il gruppo Digit’Ed sarà in grado di, dalla scuola secondaria fino al top management aziendale.ha costruito la sua storia di successo, proponendo, forte vicinanza al mondo del lavoro – con più di 1400 aziende partner – eIl gruppo, anche grazie a quest’ultima operazione, potrà contare su, capaci di gestire ogni anno più di 1000 progetti di formazione costruiti su misura per le aziende, una library di oltre 10.000 titoli formativi digitali, oltre 400 corsi e master a catalogo e un network di 1200 docenti di estrazione manageriale e accademica."Siamo orgogliosi di questa operazione che continua il percorso di crescita di Digit’Ed rafforzando la qualità della formazione che offriamo in ogni ambito del sistema economico e sociale. 24ORE Business School è fortemente complementare al nostro gruppo", spiega, Presidente Esecutivo di Digit’Ed, aggiungendo "entrambe le realtà sono accomunate dall’ossessione per la qualità didattica e dalla convinzione che tecnologia e innovazione saranno cruciali nel mondo della formazione. L’operazione con 24ORE Business School mette insieme due leader di mercato che si ritrovano in un piano di crescita sfidante poggiato su basi industriali solide e una comune visione del mercato"."24ORE Business School è una realtà in cui abbiamo creduto molto sin dall’inizioe nella quale abbiamo investito in termini di innovazione facendo leva su un management team di alto standing", commenta, Partner di Palamon."Questa operazione rappresenta una formidabile opportunità di accelerare lo sviluppo dei progetti innovativi che già abbiamo avviato e dei nuovi in arrivo, con l'obiettivo di creare un sempre più stretto e diretto legame fra talenti e le migliori e più innovative imprese del Paese", dichiara, CEO di 24ORE Business School, spiegando "l'operazione è nata dall'entusiasmo di un piano industriale, realizzato con il management di Digit'Ed, che guarda al futuro da leader nel contesto di un settore fra i più importanti e strategici del Paese che in Italia ha un valore superiore ai 7 miliardi di euro".Nell’ambito dell’operazione, Digit’Ed si è avvalsa dell’assistenza di Latham & Watkins per gli aspetti legali corporate e financing, Studio Sanzo Vascello per gli aspetti giuslavoristici, Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati per gli aspetti fiscali, The Boston Consulting Group per la business due diligence e Deloitte per la financial & tax due diligence.