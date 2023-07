Dl Salva-infrazioni, via libera in Commissione al Senato a emendamento governo su Ilva

(Teleborsa) - È stato approvato oggi dalla 4° Commissione “Politiche dell’Unione europea” del Senato, in sede di conversione del decreto – legge n. 69 del 2023 (c.d. decreto – legge salva infrazioni), undel Governo in materia didelle grandi imprese, che riguarda stabilimenti industriali, o parti di essi, dichiarati di interesse strategico nazionale, come lo stabilimento Ilva di Taranto. "L’intervento normativo – si legge in una nota di Palazzo Chigi – è il frutto di un proficuo tavolo di lavoro coordinato dallacui hanno preso parte, per i profili di rispettiva competenza, il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della Giustizia e gli uffici del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR"."L’emendamento – precisa la nota – agevola ladellapendente sullo(n. 2013/2177), relativa alla mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dello stabilimento, in violazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (c.d. direttiva IED). Viene, inoltre, favorito il recepimento dellecontenute in ulteriorirelative alla, con particolare riguardo al superamento di alcuni valori limite, come indicati nella direttiva 2008/50/CE, presso le aree dove sono ubicati stabilimenti di interesse strategico nazionale, tra cui il territorio del comune di Taranto (n. 2014/2147)"."Nel dettaglio, l’intervento normativo consente di proseguire nell’attività di modernizzazione e di decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico di- a differenza di quanto strumentalmente sostenuto da qualche opposizione - in attuazione dele dellecontenute nell’autorizzazione integrata ambientale", aggiunge Palazzo Chigi che puntualizza che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno definiti iper attuare progetti di decarbonizzazione, con indicazione dei termini massimi di realizzazione. Inoltre, ulteriori progetti di decarbonizzazione potranno essere presentati dal gestore con oneri a proprio carico esclusivo".