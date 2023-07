Eventi e scadenze del 18 luglio 2023

Venerdì 14/07/2023

Lunedì 17/07/2023

Martedì 18/07/2023

Bank Of America

Lockheed Martin

Morgan Stanley

Sesa

(Teleborsa) -- I Ministri delle Finanze e i Governatori delle Banche Centrali del G20 si riuniscono a Gandhinagar per il loro terzo incontro sotto la Presidenza indiana del G20- Il 3° vertice UE-CELAC riunirà a Bruxelles i leader dell'UE e i leader della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (CELAC). Parteciperanno tra gli altri, Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea e Josep Borrell, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza- Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa al vertice G20 dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali a Gandhinagar, in India- Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, partecipa al Vertice UE-CELAC. I capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'UE e della Comunità dei 33 Stati latinoamericani e caraibici (CELAC) si riuniranno a Bruxelles- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema09:30 -- L'Assemblea della Coldiretti si svolge nel centro congressi di Palazzo Rospigliosi a Roma. Ci saranno agricoltori provenienti da tutte le Regioni, oltre a esponenti istituzionali e del mondo politico ed economico. Interverranno, tra gli altri, il presidente di Coldiretti, e i ministri Tajani, Schillaci, Fitto e Lollobrigida (in videocollegamento)09:30 -- Evento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e SIMEST con lo scopo di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane. La conferenza si svolge al MAECI. Tra gli interventi, il ministro Tajani, l'AD e il presidente di SIMEST, il presidente Agenzia ICE e il vice presidente Abi10:00 -- Presentazione, presso la sala polifunzionale della presidenza del consiglio, delle anticipazioni del Rapporto Svimez 2023 sull'economia e la società del Mezzogiorno dove saranno illustrate le previsioni 2023 - 2025, regionali e macroregionali. Interverranno il ministro Fitto, il presidente e il direttore della Svimez10:30 -- Presentazione della 8a edizione del rapporto "Le imprese di biotecnologie in Italia", con focus regionali su Lombardia e Lazio, di ENEA e Assobiotec. All'evento online Intervengono Gaetano Coletta, responsabile del Servizio ENEA ‘Offerta e Valorizzazione Servizi di Innovazione’, e Fabrizio Greco, presidente di Federchimica Assobiotec10:30 -- La conferenza stampa di presentazione del Rapporto Economia e Finanza dei Distretti Industriali 2022 di Intesa Sanpaolo si svolge presso la Sala Convegni del Gruppo. Interviene tra gli altri, Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa Sanpaolo11:00 -- Aggiornamento del sistema informativo Health for All-Italia - giugno 2023; Aggiornamento dei dati di mortalità totale giornalieri comunali - maggio 202312:00 -- Seconda edizione di Midsummer School - L'accesso all’innovazione. Come trovare risposte a bisogni sempre più urgenti. L'evento si terrà a Roma. Verrà fatto il punto sul percorso di approfondimento avviato dall'Osservatorio Innovazione di Motore Sanità per quel che riguarda l'accesso ai farmaci nelle varie regioni d’Italia12:00 -- Lee Commissioni congiunte Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera dei deputati e Commissioni Politiche dell'Unione europea e Programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica, svolgono l'audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in merito alla Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)12:45 -- La Cerimonia di conferimento del Gonfalone d'argento ad Antonio Patuelli, Presidente Abi, è organizzata dal Consiglio regionale della Toscana. L'evento si svolge a Firenze, Palazzo del Pegaso13:00 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani16:00 -- A Palazzo Madama si svolge la presentazione dello studio "SmartBus - La percezione dei rischi e delle opportunità della rete in Italia", realizzato da Huawei Italia con l'Associazione Parole O_Stili, per offrire una mappatura delle competenze digitali e del livello di consapevolezza sulla sicurezza online. Interverrà, tra gli altri, Paola Frassinetti, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Istruzione e del Merito18:00 -- Conferenza stampa di presentazione del Rapporto "Euronext Growth Milan Companies and Investors Analysis" dell'Ufficio Studi di Integrae SIM, che mette sotto osservazione, fondamentali e valutazioni delle società quotate sul listino delle PMI ad alto potenziale di crescita di Borsa italiana e il comportamento degli investitori istituzionali- L'evento si svolge presso la Sala Stampa Camera dei Deputati- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio