Exprivia, CdA giudica positivamente OPA Abaco 3

Exprivia

(Teleborsa) -, società quotata al mercato Euronext di Borsa Italiana,il comunicato relativo allaIl CdA ha preso atto dell’Offerta e dei termini e condizioni della stessa, descritti nel documento di offerta predisposto dall’Offerente,pubblicato in data 14 luglio 2023. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre analizzato ildell’Emittente e la, divisione di KPMG Advisory, in qualità di advisor indipendente degli Amministratori Indipendenti.Il Consiglio di Amministrazionee, in particolare, haper ogni azione ordinaria.Lo studio legale Clifford Chance ha assistito il Consiglio di Amministrazione per tutti gli aspetti legali connessi alla predisposizione del Comunicato dell'Emittente e alla valutazione dell'Offerta. Per gli aspetti finanziari, il Consiglio di Amministrazione è stato assistito, con il benestare degli Amministratori Indipendenti, da KPMG.