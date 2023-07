Fenix Entwertainment, si dimette consigliere Baldassarini

Fenix Entertainemnt

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, rende noto che in data 17 luglio 2023 sono pervenute leper la sopravvenuta impossibilità a svolgere l’incarico per motivi personali.E' già convocataprossimi (rispettivamente in prima e seconda convocazione) la quale al secondo punto all’ordine del giorno è chiamata a deliberare in relazione alla riduzione dei componenti del consiglio di amministrazione in accordo con le disposizioni del piano industriale approvato dal consiglio di amministrazione in data 9 giugno 2023.