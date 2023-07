Il Frecciarossa Roma-Pompei circolerà ogni domenica

(Teleborsa) - Dal 6 agosto ilcircolerà tutte le, così da soddisfare le richieste dei turisti di raggiungere senza l'uso del mezzo privato uno dei più grandi siti culturali italiani. A motivare la decisione, peraltro già ipotizzata ai giornalisti presenti durante il viaggio di domenica scorsa, hanno inciso il notevole numero deiche avevano viaggiato sulla prima corsa test di metà giugno, ancora non pubblicizzata, e soprattutto in quella inaugurale di domenica 16 luglio.Ma anche l'di quest'ultima, che ha accentuato ulteriormente l'interesse al servizio, con richieste di informazioni e prenotazioni, a riprova della bontà della scelta di coniugare il mezzo di trasporto collettivo, in questo caso un Frecciarossa, allaCome riporta Fs News, la novità è stata annunciata in una nota dall’Amministratore Delegato del Gruppo FS, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasportie dal Ministro della CulturaIl nuovo, nato dalla collaborazione tra il Ministero della Cultura e il Gruppo FS Italiane, ha infatti riscosso una grandissima attenzione da parte dei cittadini. Come già preannunciato a margine del viaggio inaugurale alla presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il nuovo collegamento sarà operativo con frequenza settimanale, ogni domenica, a partire dal 6 agosto quadruplicando l'offerta attuale.Ulteriore obiettivo è quello di aumentare i visitatori dele raggiungere nuovi primati. Su questo tema il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sta lavorando per potenziare la rete ferroviaria al Sud e in questa strategia rientra la piena raggiungibilità dei grandi siti archeologici.