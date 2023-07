ISTAT, produzione nelle costruzioni è ai minimi da dicembre 2021

(Teleborsa) - A maggio si registra lasu base mensile, portando così l’indice destagionalizzato ai. La media del trimestre marzo-maggio si chiude con un calo del 2,3% rispetto al trimestre precedente.Lo rileva l'sottolineando che anche nel confronto tendenziale l’indice mensile, corretto per gli effetti di calendario, registra una diminuzione nel mese di maggio, la quarta consecutiva.L'Istituto di statistica stima a maggio che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca dello 0,7% rispetto ad aprile.Nellala produzione nelle costruzioni cala del 2,3% nel confronto con il trimestre precedente., sia l’indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 come a maggio 2022) sia l’indice grezzo registrano una flessione del 6,5%.Nella media deidel 2023, l’indice corretto per gli effetti di calendario e l’indice grezzo diminuiscono entrambi del 2,8%.