L'Europa resta al palo. Focus su earning season USA

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, che guardano alle trimestrali americane in arrivo oggi ancora dalle big bancarie. In particolare, sono attesi i risultati di bilancio di Bank Of America e Morgan Stanley. Gli investitori, dalla earning season, cercheranno di valutare al meglio lo stato di salute dell’economia statunitense.Sul mercato valutario, L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,09%. Lieve aumento dell', che sale a 1.962,5 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,28%.Torna a scendere lo, attestandosi a +164 punti base, con un calo di 7 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,02%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 28.599 punti; sulla stessa linea, il, che rimane a 30.618 punti.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso dell'1,64%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,48%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,38%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,17%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,06%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,74%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,51%.di Milano,(+2,91%),(+1,39%),(+1,14%) e(+1,10%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,90%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,15%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,01%.Vendite su, che registra un ribasso dello 0,90%.