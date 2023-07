Microsoft nel mirino dell'antitrust europeo per Teams

Microsoft

(Teleborsa) - La Commissione europea è pronta ad avviare un'indagine antitrust formale su, la prossima settimana.Secondo Bruxelles, la società con sede a Redmond, offrirebbe ingiustamente la sua app di videoconferenza Teams con il software Office, violando le leggi sulla concorrenza dell'UE, come riporta il Financial Times che cita altre fonti.Si tratta della prima indagine formale in 15 anni dall'ultimo caso del 2008, quando Microsoft subì l'attenzione dell'antitrust europeo, condannata per abuso di posizione dominante, accusata di costringere gli utenti a scaricare Internet Explorer con Windows.