Milano chiude in positivo assieme agli altri mercati europei

(Teleborsa) -, complice il recupero pomeridiano di Wall Street. che al momento vede l'viaggiare poco sopra la parità. Alcuniavevano adombrato gli scambi nel primo pomeriggio, ma nell'ultima ora si è notato un apprezzabile recupero.in arrivo nei prossimi giorni.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,122. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,29%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,60%.Lomigliora, toccando i +165 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,00%.composta, che cresce di un modesto +0,35%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,64%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,38%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,35%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 30.727 punti.Sulla parità il(+0,19%); sulla stessa linea, senza direzione il(+0,14%).di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,18%.avanza del 2,16%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'2,00%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,92%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,41%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,06%.di Milano,(+2,65%),(+1,47%),(+1,39%) e(+1,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,46%.Calo deciso per, che segna un -1,84%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,76%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,52%.