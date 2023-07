Novartis vara maxi riacquisto azioni, alzati target 2023

Novartis

(Teleborsa) -annuncia l'intenzione di, entro il 2025, grazie ai risultati di bilancio che hanno mostrato forti vendite.La casa farmaceutica, che si prepara a scorporare l'unità di prodotti generici, mediante uno spin-off del 100% che avverrà nel quarto trimestre di quest'anno, ha rivisto al rialzo i target per l'anno in corso: l', escluse alcune voci, è atteso in aumento a due cifre. Novartis si attende anche una elevata crescita delle vendite.Nel secondo trimestre l'utile netto della società è salito a 2,32 miliardi di dollari dagli 1,70 miliardi dell'anno precedente. Le vendite sono aumentate a 13,6 miliardi da 12,7 miliardi. L'utile operativo si è attestato a 2,92 miliardi di dollari da 2,23 miliardi di dollari, mentre l'utile per azione core è salito a 1,83 da 1,56 dollari.