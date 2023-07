NVP, rafforza collaborazione con OBS per Olimpiadi 2024

NVP

(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha sottoscritto un contratto con OBS (Olympic Broadcasting Services) del valore diper la realizzazione dei XXXIII Giochi Olimpici che si svolgeranno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto 2024."Dopo la positiva esperienza di Tokyo 2020, NVP è stata nuovamente selezionata dal Comitato Olimpico con il quale la collaborazione prosegue e si rafforza - commenta-. Saranno ben 4 le regie che metteremo a loro disposizione in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Siamoe con partner di livello come OBS".: "Dopo 100 anni, la capitale francese ospiterà nuovamente le Olimpiadi: atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno nel cuore di Parigi ed NVP sarà presente con la propria flotta di OB van perseguire diverse discipline olimpiche.nella realizzazione di produzioni live broadcast di eventi sportivi internazionali di spessore".