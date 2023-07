Olidata, presentate liste per rinnovo CdA

Olidata

(Teleborsa) -rende noto che, in vista della prossimadegli azionisti, prevista per il 10 Agosto 2023, sono state pubblicate leLaè stata presentata dal, titolare dell'8,84% del capitale, ed è composta da un solo candidato, Andrea Péruzy.Laè stata presentata dal, che è il titolare del 53,38% del capitale, ed è composta da: Cristiano Rufini, Valentina Milani Antonella Madeo Carlo De Simone e Raffaela Pignetti. Inoltre, il socio di maggioranza ha proposto di portare a 5 il numero dei componenti del CdA e confermare in tre esercizi la durata in carica dell'organo di amministrazione.