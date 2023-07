PNRR, Fitto a confronto con rappresentanti imprese e sindacati

(Teleborsa) -, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione ed il PNRR,, che vedrà le organizzazioni rappresentative di. Un'agenda fitta di incontri, che si inserisce nel quadro di, organizzatee dedicate all’esame delle più recenti evoluzioni del PNRR.Il coinvolgimento delle parti sociali all’interno della cabina di regia, l’organo di indirizzo politico, impulso e coordinamento per l’attuazione del PNRR, è una delle novità introdotte dallarealizzata con il decreto-legge n. 13 del 2023, che ha rafforzato e reso sistematico il confronto del Governo con i rappresentanti delle parti datoriali e dei lavoratori, consentendo unadelle diverse realtà, invitate al confronto diretto con le amministrazioni impegnate nell’attuazione del Piano.si darà una informativa sullae si affronterà il tema della, con riferimento alla revisione dellae all’inserimento del capitoloOggi Fitto vedrà innanzitutto Confindustria, Ance, Confedilizia, Abi ed Ania, poi a seguire i rappresentanti del settore agroalimentare (Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Unsic, Copagri) e del terziario (Federterziario, Confetra, Confeservizi, Confprofessioni, Assoprofessioni). Domani 19 giugno sarà il turno di Confapi, Confimi, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione, epoi di Alleanza Cooperative, Unicoop, Confartigianato, CNA, Casartigiani. In chiusura saranno sentiti i sindacati confederali (CGIL,CISL, UIL, UGL, CONFSAL, CISAL, USB)Sulla base del contributo fornito dalle parti sociali, proseguirà nei prossimi giorni ilper portare a termine l'iter die consentire al nostro Paese di mantenere un ruolo centrale nell’iniziativa Next Generation EU.