Positiva la Borsa di Tokyo. Misto il resto dell'Asia

(Teleborsa) - Finale leggermente positivo per la borsa di, mentre si muovono con debolezza le altre piazze asiatiche. In particolare quelle cinesi risentono dei dati PIL, vendite al dettaglio e occupazione giovanile che hanno deluso le aspettative, mostrando che la ripresa del colosso asiatico è più debole del previsto.L'indice giapponeseriporta una variazione pari a +0,09% mentre, al contrario, cede alle vendite, che retrocede dello 0,21%.Pessimo il mercato di(-2%); con analoga direzione, in lieve ribasso(-0,42%).Leggermente positivo(+0,45%); in frazionale calo(-0,27%), in attesa della pubblicazione dei verbali della riunione politica di luglio della Reserve Bank of Australia.Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,05%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,14%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,21%.Il rendimento dell'tratta 0,48%, mentre il rendimento delè pari 2,66%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,2%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -46,7 Mld ¥; preced. -1.372,5 Mld ¥)01:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,2%).