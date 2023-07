Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,22%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.523 punti. Positivo il(+0,95%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,38%).Gli investitori aspettano le trimestrali con la stagione già iniziata la scorsa settimana per valutare meglio lo stato di salute dell’economia americana.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,33%),(+1,00%) e(+0,42%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,18%),(-0,65%) e(-0,43%).Tra i(+3,67%),(+2,41%),(+1,73%) e(+1,59%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,50%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,45%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,65%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,93%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,59%),(+5,00%),(+4,65%) e(+4,38%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,99%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,61%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,65%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,37%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,3%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (atteso 1,6%; preced. 1,6%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0%; preced. -0,2%)15:15: Produzione industriale, annuale (atteso 1,1%; preced. 0,2%)16:00: Indice NAHB (atteso 56 punti; preced. 55 punti)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 0,1%)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%).