Prezzi, a giugno l’inflazione rallenta anche nella ristorazione

(Teleborsa) - Lasegue il profilo decrescente dell’andamento dell’, passando dal +6,5% di maggio al +6,3% di giugno. Si avvertono gli effetti del raffreddamento dei prezzi dell’e degli, che hanno condizionato favorevolmente l’intero tessuto economico. Restano, tuttavia, particolarmente alte le variazioni dei prezzi di altri importanti servizi turistici, primi tra tutti il trasporto aereo che, rispetto a un anno fa, segna un + 23,5%. A renderlo noto è il, la Federazione italiana Pubblici Esercizi, che, partendo dai dati diffusi dall’Istat, ha elaborato le informazioni per Bar, Ristoranti e Mense.Entrando nel dettaglio, l’aumento dei prezzi nelè stato dello 0,3% su base congiunturale, mentre rispetto a un anno fa l’aumento è stato del +4,8%, ben al di sotto dell’inflazione generale. Nello specifico, gli incrementi sopra la media per questo canale riguardano i prodotti di pasticceria e gelateria (+6,2%) e gli snack (+5,4%).Se guardiamo ai, in quellie nellea giugno gli aumenti sono decelerati rispetto a quanto rilevato il mese precedente, registrando rispettivamente +0,3% e +0,1%. Le variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso si attestano a +5,5% per i ristoranti e +6,5% per le pizzerie. Da segnalare l’aumento tendenziale dei prezzi nel(+11,3%).Profilo molto diverso quello della, dove l’aumento tendenziale dei prezzi per la quota a carico delle famiglie è stato dello 0,5%. Un caso particolare è quello delle, in cui è stata registrata una variazione tendenziale negativa (-0,3%) che ha frenato la crescita dei prezzi relativa all’intero comparto.