Seduta all'insegna del toro a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

informatica

finanziario

utilities

Microsoft

United Health

Goldman Sachs

Verizon Communication

Honeywell International

Visa

Boeing

Coca Cola

Sirius XM Radio

Microsoft

Old Dominion Freight Line

Netflix

JD.com

PDD Holdings

Align Technology

Enphase Energy

(Teleborsa) -, che sceglie l'ottimismo, mentre prende il via la, inaugurata da colossi come. Scivolano in secondo piano idelle vendite al dettaglio e della produzione industriale.Alla Borsa di New York, l'indicemostra una plusvalenza dello 0,98%, consolidando la serie di sette rialzi consecutivi avviata il 10 di questo mese; sulla stessa linea l', che arriva a 4.551 punti. Sale il(+0,74%); come pure, positivo l'(+0,86%).(+1,43%),(+1,37%) e(+1,07%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,35%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,17%),(+3,25%),(+2,74%) e(+2,35%).Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,79%.Debole, che registra una flessione dell'1,14%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,88%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+8,50%),(+5,17%),(+4,06%) e(+3,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,13 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,84%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,95%.