Stellantis annuncia strategia diversificata per fornitura semiconduttori

Stellantis

(Teleborsa) -ha annunciato che, a fronte della crescente domanda di semiconduttori,per gestire e garantire la, trattandosi di componenti essenziali nel settore automotive, che rappresentano il fulcro delle prestazioni, della sicurezza e delle funzionalità dei veicoli Stellantis e lo saranno anche per le future piattaforme STLA BEV in arrivo., la strategia è stata creata attraverso unadei clienti in termini di funzionalità tecnologiche avanzate e una forte attenzione alladefiniti nel piano Stellantis Dare Forward 2030.Questa efficace strategia,, comprende: l’implementazione di un; la previsione della; l’implementazione e applicazione di unaper ridurre la diversità di chip e, in caso di future carenze di chip, per consentire a Stellantis il controllo delle assegnazioni;presso i produttori, inclusa una garanzia a lungo termine della fornitura di chip.Stellantis collabora connel settore dei semiconduttori come Infineon, NXP Semiconductors, onsemi e Qualcomm e sta lavorando con aiMotive e SiliconAuto per sviluppare in futuro dei propri semiconduttori differenziati."Una strategia efficace per i semiconduttori richiede una profonda conoscenza degli stessi componenti e dell’industria”, ha dichiarato, Chief Purchasing and Supply Chain Officer di Stellantis, aggiungendo "abbiamo costruito un ecosistema completo per ridurre il rischio che un chip mancante possa bloccare le nostre linee".Ad oggi, Stellantis ha avviato unaper un valore d’acquisto di. Gli accordi di fornitura coprono un’ampia gamma di microchip essenziali, fra cui: MOSFET al carburo di silicio (SiC), essenziali per la gamma dei veicoli elettrici (EV); Unità di microcontrollo (MCU); System-on-a-chip (SoC), dove le prestazioni sono essenziali per le unità di calcolo ad alte prestazioni (HPC) che forniscono le funzioni di assistenza alla guida autonoma e di infotainment all’interno del veicolo.