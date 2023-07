Turchia, nuovo record negativo della lira. Attesa banca centrale

(Teleborsa) - La lira turca estende le perdite arrivando a toccare in mattinata nuovi record negativi. L'attenzione degli investitori resta concentrata sul meeting della Banca centrale del Paese che si riunirà giovedì prossimo per decidere la sua politica monetaria.Le aspettative sono per ulteriore rialzo dei tassi di interesse, il secondo aumento consecutivo, portandolo al 18,25% dal 15%. La maggior parte degli economisti afferma che la politica rimane troppo espansiva date le aspettative di inflazione di fine anno superiori al 40%.La valuta nazionale che ha perso valore negli ultimi anni in scia ai tagli al costo del denaro decisi dalla Banca centrale, ha continuato ad indebolirsi anche dopo la decisione del mese scorso dell'Istituto bancario di alzare, per la prima volta dal marzo del 2021, i tassi portandoli al 15% con un aumento di 600 punti base.