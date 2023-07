Turismo, Santanchè: stranieri trainano luglio da record, superato il 2019

(Teleborsa) - “La recentediaggiunge un’altra tappa di sorpasso sul 2019: per luglio, infatti, sono previsti oltre 19 milioni di arrivi e 81 milioni di pernottamenti, per un giro d’affari di 10 miliardi di euro. Protagonisti di questo boom sono principalmente gli stranieri, con oltre 10 milioni di arrivi e 41 di pernottamenti, attratti soprattutto dalle località marittime e dalle città d’arte – che hanno sofferto maggiormente il periodo pandemico". Così ha commentato il ministro del Turismoi dati resi noti da"Inoltre – ha proseguito –, sono circache opteranno per la ricezione tradizionale, che già nel primo quadrimestre del 2023 ha fatto registrare pernottamenti da record con un incremento del +43%, raddoppiando i numeri dei maggiori competitor, Spagna e Francia, e raggiungendo una quota di 12,7 milioni"."È un segnale importante che segna il trend positivo delche, grazie anche al lavoro che il Ministero metterà in atto con il, non può che consolidarsi e crescere nel tempo portando un contributo fondamentale per l’economia nazionale”, ha concluso Santanchè.