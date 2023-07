Auto, Unrae: Europa anche a giugno a gonfie vele (+18,7%)

(Teleborsa) - Mercato dell’auto a gonfie vele inanche nel mese di, undicesima crescita mensile consecutiva con 1.265.678 immatricolazioni, +18,7% rispetto a 1.066.693 di giugno 2022. Nel primo semestre il saldo positivo sale a +17,6% con 6.588.937 vetture immatricolate rispetto a 5.601.386 di gennaio-giugno 2022 (ma -21,8% sul 2019). Tutti isono in pieno recupero, con ilin crescita del 25,8%, ladel 24,8%, ladel 13,3%, ladell’11,5%, l’del 9,1% dopo aver registrato la performance migliore lo scorso maggio. Nei primi sei mesi l’incremento percentuale più alto è della Spagna con +24%, seguita dall’Italia a +22,8%, e poi Regno Unito +18,4%, Francia +15,3% e Germania +12,8%. I 5 Major Markets nel 1° semestre rimangono comunque in perdita del 24,2% sullo stesso periodo 2019.In numeri assoluti l’Italia, fra i cinque, occupa il quarto posto sia a giugno che nel semestre. E il nostro mercato resta ancora all’ultimo posto nella diffusione di” (ECV), anche se la quota continua lentamente a salire e tocca il 9,8%, con le BEV al 4,4% e le PHEV al 5,4%. Ma è evidente il divario con gli altri Paesi: in Germania le BEV sono al 18,9% e le PHEV al 5,7% (in calo da gennaio dopo l’esclusione dagli incentivi), in Francia BEV a 17,5% e PHEV a 9,4%, nel Regno Unito BEV a 17,9% e PHEV a 7,2%, in Spagna BEV 5,4% e PHEV a 6,4%.Considerando i dati del, l’Italia con le BEV a quota 3,9% e le PHEV a 4,7% è sempre all’ultimo posto rispetto alla Germania (BEV 15,8% e PHEV 5,7%), alla Francia (BEV 15,5% e PHEV 8,8%), al Regno Unito (BEV 16,1% e PHEV 6,5%) e alla Spagna (BEV 4,7% e PHEV 6,3%).“Si tratta finalmente di obiettivi cogenti e congrui con le potenzialità e le necessità del nostro Paese”, afferma il Direttore Generale dell’UNRAE,, che aggiunge: “Rimane, invece, la preoccupazione per il bando MASE sulle infrastrutture di ricarica extraurbane che, a differenza di quello per i centri urbani, è andato quasi deserto, con soli 6 progetti presentati e nessuno ammissibile: ci auguriamo vengano presto create le condizioni necessarie per consentire a tutti gli operatori di accedere al bando con proposte adeguate”. Cardinali auspica inoltre la riapertura del bando del MIT per la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno con i fondi residui, pari a circa 126 mln di euro rispetto ai 103 assegnati, come già richiesto dalla Corte dei Conti.Sempre in tema di, Andrea Cardinali aggiunge: “Attendiamo inoltre che il MIMIT emani al più presto le norme attuative del, necessarie a beneficiare dei 40 milioni annuali di incentivi per l’acquisto e l’installazione di colonnine di ricarica in edifici residenziali, e quelle relative ai 90 milioni stanziati dal DL 14 Agosto 2020 per imprese e professionisti, per i quali non sono mai state aperte le richieste di accesso ai fondi da parte del MASE”.L’UNRAE, infine, ribadisce ancora una volta “la necessità e l’urgenza” diquali: la revisione dell’impianto fiscale per le auto aziendali in uso promiscuo in base alle emissioni di CO2; la riformulazione degli incentivi all’acquisto di autovetture a basse emissioni, per eliminare le storture che ne hanno sin qui impedito il funzionamento; una efficace pianificazione per la riconversione della filiera automotive italiana. “Su questi temi – conclude Andrea Cardinali - è auspicabile un confronto autentico, e non a posteriori, con tutti gli attori della filiera, non ultima UNRAE, in sede di Tavolo Automotive, la cui convocazione lungamente attesa non sembra ancora nemmeno alle porte”.