Esprinet acquista Sifar e si impegna nella circular economy

Esprinet

(Teleborsa) -, Gruppo leader in Sud Europa nella consulenza, nella vendita e noleggio di prodotti tecnologici e nella sicurezza informatica, ha stipulato un accordo vincolante per l’acquisto del 100% del capitale di Sifar Group, società di diritto italiano attiva dal 2012 nella distribuzione B2B di ricambi, componenti e accessori di prodotti di telefonia mobile e tablet.L’acquisizione - spiega una nota - avverrà ad un(il Prezzo Provvisorio) e soggetto a meccanismi di aggiustamento, necessari per la determinazione del Prezzo Definitivo, legati al calcolo del Patrimonio Netto effettivo alla data di esecuzione, alla qualità delle scorte ed alla posizione creditoria della società da verificarsi a date prestabilite fino al termine di dieci mesi dalla data dell’operazione.Alla data del, verrà dunque corrisposto per cassa e utilizzando risorse disponibili, un ammontare complessivo pari a 9,3 milioni di euro salva l’ipotesi riconosciuta ai venditori di incassare una ulteriore componente del Prezzo Provvisorio, pari a 1,9 milioni di euro, a fronte della consegna di una fidejussione bancaria a prima richiesta di pari importo rilasciata da un istituto di primario standing.Sifar Group, all’interno del Gruppo Esprinet, verrà mantenuta come entità giuridica separata ed i due soci venditori, i Signori Giovanni ed Andrea Sibilla, rivestiranno ruoli dirigenziali e continueranno a svolgere funzioni direttive così da garantire, insieme al mantenimento della sede e degli altri 23 dipendenti di cui la società si avvale, la continuità operativa.di focalizzazione sulle linee di business altro marginanti – Sifar presenta un profilo di Ebitda superiore al 10% -, ma anche in relazione alla convinta adesione ai principi ESG del nostro Gruppo, che intende cogliere tutte le opportunità che si integrino in un quadro di sostenibilità, tra cui investimenti in prodotti e servizi “environmentally friendly”. La distribuzione di componenti e parti di ricambio per la riparazione di smartphone e tablet mira ad estendere il ciclo di vita dei prodotti contribuendo a ridurre al minimo la produzione di rifiuti elettronici, rispondendo ai. L’operazione inoltre aggiunge un tassello importante al progetto EspriRent, che nei programmi futuri del Gruppo prevede anche la gestione del processo di ricondizionamento dei prodotti restituiti al termine del periodo di noleggio”, ha dichiarato