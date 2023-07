Eventi e scadenze del 19 luglio 2023

Mercoledì 19/07/2023

(Teleborsa) -08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di giugno10:00 -- Aeroporto Milano Bergamo - SACBO - Presso la Vip Lounge HELLO SKY, area imbarchi del terminal, sarà inaugurata la mostra spin-off legata al progetto espositivo Vette di Luce, promosso da Accademia Carrara in collaborazione con CAI Club Alpino Italiano - sezione BG per celebrare la fascinazione delle alte vette e la cultura della montagna10:30 -- L'evento "Economia dei dati e conoscenza. I Digital Innovation Hub e Confindustria insieme per imprese connesse e digitali", organizzato da Confindustria presso la sede in Viale dell'Astronomia . Partecipano il Vice Presidente di Confindustria per le Filiere e le Medie Imprese, il Vice Presidente di Confindustria per il Digitale e il Direttore Generale di Confindustria11:00 -- INWIT e Legambiente presentano il progetto per il monitoraggio ambientale e della biodiversità tramite l'utilizzo delle infrastrutture digitali di INWIT, in una logica "tower as a service". L'evento si terrà nella sede della Regione Abruzzo a Pescara11:00 -- Il valore della moneta dal 1861 al 202211:00 -- Presso la Sala della Regina, l'Agenzia del demanio presenta il primo rapporto annuale "L'Italia e i suoi beni: il patrimonio immobiliare dello Stato al servizio della Pubblica Amministrazione, dei cittadini, dei territori e delle imprese". Intervengono Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, Alessandra dal Verme, direttrice dell'Agenzia del demanio e Maurizio Leo, viceministro dell'Economia e delle Finanze11:30 -- Aeroporto Milano Bergamo - L'evento inaugurale si terrà al gate 10 del terminal partenze Schengen, dove sarà collocata la teca contenente la Ricostruzione del volto dell'artista Lorenzo Lotto effettuato dalla Direzione Centrale Anticrimine - Servizio Polizia Scientifica e dalla Questura di Bergamo13:00 -- A Palazzo San Macuto, il Copasir (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (Aise), Giovanni Caravelli.13:30 -- Presso la Sala del Mappamondo, le Commissioni riunite 3ª e 4ª di Camera e 3ª Senato svolgono l’audizione del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, e del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sugli esiti del vertice della Nato svoltosi a Vilnius l'11 e il 12 luglio 202314:00 -- Presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, le Commissioni riunite Bilancio e Politiche UE di Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, sulla relazione relativa al PNRR16:30 -- L'evento, organizzato da Equita e LUISS si terrà a Villa Blanc, Luiss Business School a Roma. Keynote speech del commissario CONSOB Federico Cornelli.18:30 -- Durante l'evento, che si terrà a Roma presso la sede della Fondazione Med-Or, si terrà un panel di dialogo dal titolo "Italia, Europa, Mediterraneo: per una nuova visione dell’interesse nazionale" al quale prenderanno parte Roberto Cingolani, AD e DG di Leonardo, e Pierroberto Folgiero, AD e DG di Fincantieri- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Presa visione dei dati finanziari preliminari al 30 giugno 2023 (non sottoposti a revisione contabile)- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo