Grano, Filiera Italia: rischio stabilità paesi Mediterraneo e Made in Italy

(Teleborsa) - “Lo stop all’accordo sul grano rischia di provocare un doppio effetto negativo”. A lanciare l'allarme ècommentando la decisione resa nota in queste ore di sospendere l’accordo tra Ucraina, Russia e Turchia sul grano “Da un latoper i Paesi del Nordafrica che dipendono direttamente da queste importazioni, anche fino al 100% del loro fabbisogno, e legano all'approvvigionamento agroalimentare la stabilità geopolitica della loro popolazione” - afferma Scordamaglia - che aggiunge: “Dall’altro lato il grano e i cereali non più riversati su quei mercati rischiano di essere reindirizzati sul mercato comunitario, e quindi in Italia, provocando un, già penalizzato da costi di produzione molto elevati, che dipendono anche dalla recente siccità, e a cui viene riconosciuto un prezzo assolutamente inadeguato a coprire tali costi di produzione”.Le quotazioni del grano tenero, infatti, sono crollate del 30% nell’ultimo anno, su valori che sono scesi ad appena 26 centesimi al chilo.Per l’amministratore delegato “è pertanto”."L’Europa è tra i Paesi più danneggiate da questo mancato rinnovo dell’accordo per almeno due motivi - spiega l'AD a Teleborsa -. Uno: l'aumento tensione geopolitica nel Mediterraneo porterebbe a un conseguentemente aumento dei flussi migratori di centinaia di milioni di persone prive dei beni alimentari di prima necessità. Due: questa enorme quantità di grano e cereali che non andrà in Africa del nord si riverserà attraverso vie terrestri in Europa, facendo crollare il prezzo del grano prodotti in Europa e in Italia, grano che già oggi viene pagato agli agricoltori italiani a prezzi inadeguati a coprire i costi di produzione, gli stessi agricoltori che domani dovranno anche subire la concorrenza di un grano neanche in condizioni ottimali di conservazione".Tutto ciò considerato - conclude Scordamaglia - "che quest'ultima ha sulla riapertura delle esportazioni (dalla Russia) dei fertilizzanti e di altri prodotti utili all’agricoltura, con appositi sistemi di pagamento che rimangano al di fuori delle sanzioni. Ciò aiuterebbe sia la food security globale che l’agricoltura europea".