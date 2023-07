ILPRA sale al 100% di Eltec

ILPRA

(Teleborsa) -, PMI innovativa attiva nel settore del packaging con un’ampia gamma di macchine e soluzioni tecnologiche per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali, ha portato la propria partecipazione nella società Eltec dal 51% al 100%.L’operazione, perfezionatasi in data odierna, ha visto l’acquisto del residuo 49% del capitale dai soci storici, la Sig.ra Elena Bossi, titolare di una quota pari al 24,01% e il Sig. Luigi Bossi, titolare di una quota pari al 24,99%. Il controvalore complessivo dell’operazione è pari a Euro 80.000, corrisposti per cassa in data odierna.Eltec, fondata nel 2015 con sede in Gambolò (PV) e attiva nel settore degli impianti automatizzati di fine linea, nel 2022 ha registrato un fatturato di 668 mila euro, un EBITDA pari a 37 mila euro e un Indebitamento Finanziario Netto negativo (cash positive) di 58 mila euro.