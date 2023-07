Kering corre in Borsa dopo cambio al vertice di Gucci

Kering

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,79%.A fare da assist al titolo del gruppo francese contribuisce la notizia giunta la vigilia, mercati chiusi, ed a sorpresa della sostituzione del CEO di Gucci Marco Bizzarri, che lascerà l’incarico il 23 settembre prossimo dopo otto anni alla guida del marchio di alta moda di proprietà di Kering.Il ruolo di Bizzarri verrà assunto temporaneamente da Jean-Francois Palus, attuale direttore generale del gruppo.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,04%, rispetto a +2,03% dell').Le implicazioni tecniche attuali dimostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 517,6 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 527,7. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 512,6.