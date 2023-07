La Borsa di New York si infiamma sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - A Wall Street, ilha terminato la giornata con un aumento dell'1,06%, a 34.952 punti, consolidando la serie di sette rialzi consecutivi, avviata il 10 di questo mese; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 4.555 punti.In rialzo il(+0,82%); con analoga direzione, sale l'(+0,85%).Gli analisti in questa seduta hanno scelto l'ottimismo, mentre è entrata nel vivo la stagione delle trimestrali, con i conti dei colossi come Bank of America e Morgan Stanley. Sono scivolati in secondo piano i dati macro deludenti delle vendite al dettaglio e della produzione industriale.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,26%),(+1,12%) e(+0,98%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,78%.del Dow Jones,(+4,01%),(+3,29%),(+3,08%) e(+2,57%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,40%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,32%.(+7,09%),(+5,50%),(+4,01%) e(+3,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,55%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,34%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,96%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,63%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Apertura cantieri (atteso 1,48 Mln unità; preced. 1,63 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,5 Mln unità; preced. 1,49 Mln unità)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -905K barili; preced. 5,95 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 243K unità; preced. 237K unità)14:30: PhillyFed (atteso -9,7 punti; preced. -13,7 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 0,2%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,23 Mln unità; preced. 4,3 Mln unità).