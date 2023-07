Patrimonio immobiliare Stato a 62,5 miliardi. Previsti investimenti per 2,1 miliardi

(Teleborsa) - Ilconta oggi 43mila immobili per un valore di. E' quanto confermato dall', che ha pubblicato oggi il primo Rapporto annuale, che illustra una visione innovativa di gestione degli edifici pubblici.Ilprevededa realizzare entro il 2026 e 3,4 miliardi per interventi da avviare entro la stessa data, riqualificando circa 5 milioni di metri quadrati.del patrimonio e dell'indotto sul territorio sono stimati rispettivamente ine in 2,3 miliardi."Siamo impegnati a riqualificare gli immobili pubblici, rigenerando le aree sulle quali incidono, secondo i modelli più moderni e innovativi di progettazione, a offrire spazi più funzionali ed efficienti alla Pubblica Amministrazione e a restituire ai territori e ai cittadini immobili poco e male utilizzati, recuperando i beni dello Stato in disuso, tutelando il patrimonio storico-artistico", sottolinea ilL'Attività dell'Agenzia, infatti, si concretizza in interventi volti ain cittadelle e poli dellaper restituire alla Pubblica Amministrazione, ai territori e ai cittadini edifici e aree riqualificate in un’ottica di rigenerazione urbana e sostenibilità economica, sociale e ambientale.Secondo i dati riferiti allea oggi sono stati avviati complessivamente, di cui 181 alper un valore di 1,2 miliardi di euro, 169 alper un valore di oltre un miliardo e 179 alper un valore di 1,3 miliardi.ha fatto registrare a giugno 2023 rispetto allo stesso mese del 2021 una(+130), con un incremento dell’84% di valore degli investimenti, pari aSul fronte della, nel 2022 rispetto all’anno precedente è stato ottenuto undi circadi euro annui che, per effetto del piano di investimenti si prevede raggiungerà circa 126 milioni di euro nel quinquennio 2022-2026.