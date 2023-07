Piazza Affari cauta assieme alle altre Borse del Vecchio Continente

S&P-500

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, che hanno espresso una maggiore, apparsa troppo alta nella componente core., che sempre per iha fatto meglio degli altri Listini continentali.Bilancio positivo per la borsa americana, dove l'al momento vanta un progresso dello 0,43%., con le grandi banche d'affari USA a fare da pioniere della nuova stagione.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,40%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,27%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 75,86 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,06%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,1%, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,80%, e resta vicino alla parità(+0,11%).Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 28.712 punti; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 30.743 punti, sui livelli della vigilia.In moderato rialzo il(+0,37%); consolida i livelli della vigilia il(+0,03%).di Piazza Affari, buona performance per, che cresce del 2,56%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,68%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,41%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,39%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,27%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,19%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,71%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,54%.Tra i(+2,74%),(+2,73%),(+2,17%) e(+2,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,97%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,85%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,75%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,35%.Tra lepiù importanti:08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,7%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. -0,6%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,2%; preced. 8,7%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 0,5%; preced. 2,7%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0%).