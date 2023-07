Professioni, De Lise: “Integrare opportunità IA con competenze commercialisti”

(Teleborsa) - “L'intelligenza artificiale rivoluziona l'ambito economico e fiscale, aprendo a nuove opportunità per migliorare i servizi offerti ai contribuenti. Tuttavia, è importante sottolineare che non sostituisce in alcun modo la professionalità, le capacità e l'esperienza dei dottori commercialisti, ma si integra per ottenere risultati migliori. La crescente adozione delle dichiarazioni precompilate da parte dell'Agenzia delle Entrate evidenzia l'importanza di adattarsi alle nuove tecnologie e sfruttarle a nostro vantaggio”. Lo afferma, presidente dell', presentando il XVI Forum dei giovani commercialisti, dal titolo: “, in programma venerdì 21 luglio dalle ore 10:00 presso l’Hotel Galilei di Pisa.All’evento, per discutere dell’impatto dell’IA sulle imprese e sulle professioni, interverranno tra gli altri, viceministro della Giustizia; gli onorevoli. Un’intera giornata con professionisti e docenti universitari, per analizzare vantaggi e criticità delle applicazioni tecnologiche al servizio del fattore umano.“Vogliamo abbracciare l'innovazione, fornendo servizi sempre più efficienti e personalizzati a cittadini e imprese. L'intelligenza artificiale può essere un prezioso alleato, consentendo di concentrarsi suadaggiunto e affrontare sfide più complesse”, spiega De Lise. “Inoltre, è essenziale mantenere un dialogo costante con le istituzioni, al fine di garantire untra l'utilizzo della tecnologia e la tutela delle competenze professionali dei. In questo modo, possiamo continuare a essere protagonisti nel settore, contribuendo in modo significativo allae finanziaria del Paese”.