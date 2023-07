Racing Force estende partnership con NIO 333 Racing Formula E Team

Racing Force Group

(Teleborsa) -e NIO 333 Racing Formula E Team hanno esteso l'accordo di partnership per il Campionato del Mondo FIA di Formula E, all'interno del quale il marchio OMP è il fornitore ufficiale del racewear per la scuderia. Lo annunciano le due società con una nota congiunta., ha commentato: "Siamo molto, fornendo il racewear OMP. Durante i primi due anni della nostra partnership, abbiamo davvero apprezzato il loro entusiasmo e la loro determinazione, e per questo motivo non siamo sorpresi dai grandi passi avanti che hanno compiuto in questa stagione. Il nostro Gruppo ha un rapporto profondo con questa scuderia, in quanto Dan e Sérgio utilizzano anche i caschi Bell, e ci fa piacere poter dare questo annuncio a cavallo dei nostri rispettivi eventi di casa, tra Italia e Regno Unito. Inoltre,questo prolungamento del contratto conferma l'impegno complessivo di Racing Force Group nel Campionato del Mondo FIA di Formula E, nel quale siamo la realtà più attiva nel settore della sicurezza legata al motorsport"., ha aggiunto: "Siamo lieti di annunciare l’estensione della nostra partnership con Racing Force Group, con OMP che resterà il nostro fornitore designato del racewear. L’abbigliamento da gara fornito da Racing Force sotto il marchio OMP ha costantemente superato le nostre aspettative in termini di qualità. Proseguendo questa fruttuosa collaborazione, ribadiamo il nostro impegno comune nell’elevare gli standard di sicurezza nel Campionato del Mondo FIA di Formula E".