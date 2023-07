Seduta positiva a Tokyo. Deboli le piazze cinesi

Tokyo

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per, sulla scia dei guadagni di ieri a Wall Street, con gli investitori che hanno scelto l'ottimismo, mentre è entrata nel vivo la stagione delle trimestrali, con i conti dei colossi come Bank of America e Morgan Stanley. Sono scivolati in secondo piano, invece, i dati macro deludenti delle vendite al dettaglio e della produzione industriale.Intanto, si muovono in calo le piazze cinesi e le altre borse d'estremo oriente che estendono i cali della vigilia.L'indice giapponese, avanza dello 0,83%, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.In rosso(-1,04%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo(-0,24%).Consolida i livelli della vigilia(+0,15%); guadagni frazionali per(+0,42%).Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,35%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,41%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,02%.Il rendimento dell'è pari 0,47%, mentre il rendimento delscambia 2,67%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso -46,7 Mld ¥; preced. -1.372,5 Mld ¥)01:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,5%; preced. 3,2%).