TSIG impegnata a completare ristrutturazione e ampliamento sede "Celi 1920"

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -sta portando avanti "a pieno ritmo" i, prestigiosa società di ebanisteria di Terni acquisita lo scorso aprile, che prevedono ilattraverso l’acquisizione di due nuovi siti.L’obiettivo è sia dioltre che cogliere l’opportunità didell’ebanisteria anche nell’extra-settore civile e della hospitality di alto posizionamento.I lavori di ristrutturazione delle aree destinate agli, realizzati con il caratteristico ed elegante stile dell’Headquarter di Marina di Carrara, sonomentre l’ampliamento dellesarà ultimato nel mese diParallelamente, è stato approvato unche punta alla formazione professionale delle risorse, soprattutto quelle più giovani, in linea con lo stimolo alla crescita di ogni collaboratore, promosso quotidianamente dal Gruppo."Sono entusiasta di questa nuova importante avventura che vede 'Celi 1920' entrare a far parte di un Gruppo strutturato e solido come The Italian Sea Group", ha commentato, Amministratore Unico di Celi, aggiungendo "il piano di investimenti di TISG consentirà di incrementare la nostra capacità produttiva gestendo al meglio l’importante crescita sia dell’anno in coso che del prossimo 2024".