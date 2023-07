Vicenzaoro: dall'intelligenza artificiale alle gemme sostenibili, tutte le tendenze del gioiello

(Teleborsa) - Il gioiello si trasforma e si arricchisce di potenzialità e funzionalità. Intelligenza artificiale e tracciabilità, minore impatto ambientale, nuove esperienze di vendita e acquisto, novità di prodotto, scenari macroeconomici e formazione al centro del salone internazionale di, l'evento aperto al pubblico dedicato all'orologeria contemporanea.- Le nuove tecnologie rivoluzionano l'industria orafo-gioielliera. Virtual reality e NFT, Intelligenza Artificiale e piattaforme digitali, app e visori 3D, dalla progettazione al banco di lavoro - dalla tracciabilità dei prodotti alla logistica - potenziamento della customer experience. La rivoluzione digitale influenzerà scelte, desideri e modalità di acquisto dei consumatori. A VOS 23 il nuovo Trendbook 2025+ di Trendvision Jewellery + Forecasting, l'Osservatorio indipendente di IEG diretto da Paola De Luca, riferimento globale per il mercato dei preziozi esplorerà tendenze di consumo, panorama sociale ed evoluzione dei consumatori del mondo del lusso, con anticipazioni dei prossimi 18 mesi. L'impatto dell'A.I. sull'industria del gioiello e delle pietre preziose anche in uno degli incontri di CIBJO, la Confederazione mondiale della gioielleria.- Club degli Orafi e Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo presenteranno a VOS 23 "Il settore orafo italiano tra Made in Italy e i mercati internazionali", sullo scenario delle filiere italiane e la domanda internazionale di oro e preziosi. Un settore che continua un diffuso rafforzamento sui principali mercati internazionali di sbocco e che, nel primo trimestre del 2023, ha realizzato esportazioni per oltre 2 miliardi di euro (fonte: Centro Studi Intesa Sanpaolo).- Grazie a CIBJO un seminario sulla tutela della proprietà intellettuale per gioielli e orologi con l'esperienza di organizzazioni attive nella lotta alla contraffazione. In collaborazione con IGI – Istituto Gemmologico Italiano torneranno i Gem Talk: incontri di formazione per gli operatori. Con il contributo di JPEA - Japan Pearl Exporters' Association e la cooperazione di JETRO - Japan External Trade Organization focus sul mercato delle perle e in particolare delle giapponesi Akoya, le più popolari per l'elevata lucentezza: sul tavolo sostenibilità e prospettive del prodotto con il contributo esperto di CIBJO Pearl Commission e l'esperienza del gruppo giapponese Mikimoto. Inoltre un approfondimento sul diamante nel mercato dei gioielli, naturale e lab grown: stato dell'arte e corretta commercializzazione, trend nei diversi mercati e linee guida definite da CIBJO. E ancora, Federpreziosi Confcommercio, Istituto Gemmologico Italiano e Assocoral dedicano un seminario a tutto campo all'affascinante mondo del corallo. In campo anche le conoscenze e le competenze da utilizzare in gioielleria con i Retail Talk che Federpreziosi Confcommercio rivolgerà ai dettaglianti.