Borse europee caute. Focus su banche centrali e risultati

(Teleborsa) -, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, con gli investitori che guardano alle riunioni della prossima settimana di Federal Reserve, Banca centrale europea e Banca del Giappone.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.979,5 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 75,35 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +167 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,08%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,72%; bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,33%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 28.785 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 30.813 punti.di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,00%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,43%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,35%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,07%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,39%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,74%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,68%.del FTSE MidCap,(+3,14%),(+2,04%),(+1,31%) e(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,14%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,10%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,10%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,04%.